ООС Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший

За прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня. 1 военнослужащий ОС погиб, еще 1 - получил ранения. Украинские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 марта.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки боевики дважды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Обстрелы осуществлены ​​в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный", - отметили в штабе.

По данным разведки, 16 марта 2 оккупантов были ликвидированы и 2 ранены. Также уничтожено беспилотный летательный аппарат боевиков.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.