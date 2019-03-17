На Харьковщине полиция задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол
В Харьковской области в ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские задержали 33-летнего злоумышленника, который с 20 февраля находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В полиции заявили, что гражданин России обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Мужчина входил в состав преступной группы. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики.
За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.
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