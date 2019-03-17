Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине полиция задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол

Воскресенье, 17 марта 2019, 06:42

В Харьковской области в ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские задержали 33-летнего злоумышленника, который с 20 февраля находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции заявили, что гражданин России обвиняется правоохранительными органами РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

 

"Мужчина входил в состав преступной группы. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики.

За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьполицияРосcияИнтерпол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Харьковская область
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Зеленский об ударе по Первомайскому: Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: