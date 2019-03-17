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На Ровенщине в заброшенном доме нашли схрон с оружием

Воскресенье, 17 марта 2019, 07:58

В с.Гильча Первая Здолбуновского района (Ровенская обл.) в нежилом доме выявили тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Мероприятия по блокированию незаконного оборота оружия проводились совместно с полицией.

"Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и шестьдесят патронов калибра 7,62 мм. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу", - сообщили в СБУ.

По данным облуправления полиции, все боеприпасы были в полиэтиленовых пакетах и закопаны в песок.

По факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК, продолжаются следственно-оперативные действия.

 
 
фото - облуправление полиции ровенской обл.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьоружиеСБУ
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