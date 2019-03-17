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Декларация ЕС к 5-летию аннексии Крыма: твердая поддержка Украины и требования к РФ

Воскресенье, 17 марта 2019, 09:50

Спустя япять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией Европейский союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Европейской службы внешних действий.

В декларации Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права. "Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Европейский союз, как и раньше, остается приверженным полной реализации своей политики непризнания аннексии украинского полуострова, в том числе с помощью санкций. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры относительно непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.

В декларации ЕС осуждает нападение России на украинские суда у Керченского пролива. "Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - отмечается в заявлении.

ЕС повторяет свой призыв к России немедленно освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судна и оборудования.

ЕС осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и называет его еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. "Незаконные ограничения на такой проход судов имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - отметили в Евросоюзе.

Европейский союз не признает и не будет признавать проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове.

ЕС осуждает усиленную милитаризацию полуострова и заявляет, что она продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. ЕС подчеркивает ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после аннексии, в частности, нарушение прав крымских татар, осуждает закрытие крымскотатарских СМИ и запрет деятельности Меджлиса.

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", - отметили в Евросоюзе.

ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

"Европейская правда"

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Темы: КрыманнексияРосcияЕС
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