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В Польше на строительстве погиб украинец

Воскресенье, 17 марта 2019, 10:12
В Польше на строительстве погиб украинец

В польском Кракове во время строительных работ возле королевского замка Вавеля погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Отмечается, что инцидент произошел в результате оползня и обвала подпорной стенки, при выполнении работ по ее укреплению.

 
 
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фото - Gazeta Krakowska

На место инцидента прибыли медики, пожарная служба и полиция, спасти 45-летнего мужчину пытались около часа, однако безуспешно.

Причины инцидента расследуют прокуратура и полиция.

Противооползневые работы на склонах замка проводятся с декабря 2018 года по заказу местных властей. 

Как сообщил УП замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, полиция Кракова подтвердила, что погибший был гражданином Украины.

"Родные (по факту - ред.) проинформированы, консул принимает необходимые в такой ситуации меры", - отметил представитель МИД. 

Украинская правда

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Темы: Польшажертвы
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