В Польше на строительстве погиб украинец

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Воскресенье, 17 марта 2019, 11:12

В польском Кракове во время строительных работ возле королевского замка Вавеля погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Отмечается, что инцидент произошел в результате оползня и обвала подпорной стенки, при выполнении работ по ее укреплению.

 
 
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фото - Gazeta Krakowska

На место инцидента прибыли медики, пожарная служба и полиция, спасти 45-летнего мужчину пытались около часа, однако безуспешно.

Причины инцидента расследуют прокуратура и полиция.

Противооползневые работы на склонах замка проводятся с декабря 2018 года по заказу местных властей. 

Украинская правда

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Темы: Польша жертвы


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