Порошенко через агитпалатки собрал сторонников на Михайловской площади - СМИ

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Воскресенье, 17 марта 2019, 12:04

На Михайловской площади в центре Киева собрались несколько тысяч человек, которые пришли на встречу с кандидатом в президенты Украины, действующим главой государства Петром Порошенко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", мероприятие широко не рекламировалось, информация о нем распространялась преимущественно через агитационные палатки кандидата в президенты.

В программе встречи с кандидатом в президенты значится выступление артистов Тараса Петриненко, Татьяны Горобец, группы "Kozak System", Тараса Чубая и группы "Плач Иеремии". Также на площади присутствует мэр Киева Виталий Кличко.

На площади установлена ​​сцена, на ней по очереди выступают артисты, активисты, соратники Порошенко.

"Мероприятие должно было начаться в 11:00, по состоянию на 11:40 президент еще не прибыл", - отмечает СМИ.

Михайловская площадь полностью заполнена людьми, у многих - национальные флаги, также они стоят на прилегающих улицах - Десятинной, Трехсвятительской, Михайловской, во Владимирском проезде. Некоторую часть собравшихся привезли на автобусах, но подавляющее большинство прибывает на площадь своим ходом и на общественном транспорте.

На площади усилена охрана, установлено мобильное ограждение высотой менее метра, на подходах к которому правоохранители проверяют граждан металлоискателями. Ближе к сцене, возле здания Дипакадемии МИД, стоит 9 рамок с металлоискателями. На месте работает полиция диалога. Обстановка спокойная.

Автомобильное движение по улицам Большая Житомирская и Владимирская частично перекрыто.

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Киев акции


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