Порошенко через агитпалатки собрал сторонников на Михайловской площади - СМИ

На Михайловской площади в центре Киева собрались несколько тысяч человек, которые пришли на встречу с кандидатом в президенты Украины, действующим главой государства Петром Порошенко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", мероприятие широко не рекламировалось, информация о нем распространялась преимущественно через агитационные палатки кандидата в президенты.

В программе встречи с кандидатом в президенты значится выступление артистов Тараса Петриненко, Татьяны Горобец, группы "Kozak System", Тараса Чубая и группы "Плач Иеремии". Также на площади присутствует мэр Киева Виталий Кличко.

На площади установлена ​​сцена, на ней по очереди выступают артисты, активисты, соратники Порошенко.

"Мероприятие должно было начаться в 11:00, по состоянию на 11:40 президент еще не прибыл", - отмечает СМИ.

Михайловская площадь полностью заполнена людьми, у многих - национальные флаги, также они стоят на прилегающих улицах - Десятинной, Трехсвятительской, Михайловской, во Владимирском проезде. Некоторую часть собравшихся привезли на автобусах, но подавляющее большинство прибывает на площадь своим ходом и на общественном транспорте.

На площади усилена охрана, установлено мобильное ограждение высотой менее метра, на подходах к которому правоохранители проверяют граждан металлоискателями. Ближе к сцене, возле здания Дипакадемии МИД, стоит 9 рамок с металлоискателями. На месте работает полиция диалога. Обстановка спокойная.

Автомобильное движение по улицам Большая Житомирская и Владимирская частично перекрыто.

Позже в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что массовые мероприятия на Михайловской площади прошли без грубых нарушений правопорядка, в них участвовало около 25 тысяч человек. Вместе с тем, по данным организаторов, на встречу с кандидатом в президенты пришло 40 тысяч человек.



Правопорядок в центре Киева охраняют 1000 полицейских. По данным правоохранителей, во время акции при поверхностной проверке у одного мужчины изъяли телескопическую палку.

"Мужчину доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст.263 УК (незаконное обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Также во время словесной перепалки неизвестный устроил толкотню и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на него составят административные материалы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.