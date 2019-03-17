Выборы-2019: На Луганщине раздавали билеты на концерт в обмен на поддержку кандидата
Воскресенье, 17 марта 2019, 15:12
Студентам вуза г.Северодонецка раздавали бесплатные билеты на концерт артистов, посещавших город с гастролями в обмен на присутствие на массовом мероприятии в поддержку одного из кандидатов в президенты.
Об этом 17 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.
"По словам заявителей, после проведенного мероприятия (концерта - ред.) они получили сообщение о необходимости прибыть на массовое мероприятие в поддержку одного из кандидатов на пост президента Украины или вернуть стоимость билетов", - говорится в сообщении.
Полицейские проверяют информацию о возможном нарушении избирательного законодательства. После установления всех обстоятельств событию будет дана правовая квалификация, отметили в полиции.
Украинская правда