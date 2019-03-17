Выборы-2019: На Луганщине раздавали билеты на концерт в обмен на поддержку кандидата

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Воскресенье, 17 марта 2019, 16:12

Студентам вуза г.Северодонецка раздавали бесплатные билеты на концерт артистов, посещавших город с гастролями в обмен на присутствие на массовом мероприятии в поддержку одного из кандидатов в президенты.

Об этом 17 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"По словам заявителей, после проведенного мероприятия (концерта - ред.) они получили сообщение о необходимости прибыть на массовое мероприятие в поддержку одного из кандидатов на пост президента Украины или вернуть стоимость билетов", - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют информацию о возможном нарушении избирательного законодательства. После установления всех обстоятельств событию будет дана правовая квалификация, отметили в полиции.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 агитация Луганская область полиция


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