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В Харьковской области в лесу нашли мертвым военного

Воскресенье, 17 марта 2019, 15:34

В пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области был найден мертвым военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте бригады в Facebook.

В бригаде сообщили, что военного нашли гражданские лица 16 марта в лесу без признаков жизни.

Отмечается, что солдат отсутствовал на службе 14-15 марта, о чем было сообщено в соответствующие учреждения, проводились мероприятия по его розыску.

"По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 УК", - добавили в бригаде.

Позже в полиции Харьковской области сообщили, что на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.

Отмечается, что тело обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугино-Башкировка.

Умершим является 37-летний уроженец Луганской области, который проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Позже в полиции уточнили, что погибшему было 26 лет.

"Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыХарьковская область
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