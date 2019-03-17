В Харьковской области в лесу нашли мертвым военного

В пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области был найден мертвым военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте бригады в Facebook.

В бригаде сообщили, что военного нашли гражданские лица 16 марта в лесу без признаков жизни.

Отмечается, что солдат отсутствовал на службе 14-15 марта, о чем было сообщено в соответствующие учреждения, проводились мероприятия по его розыску.

"По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 УК", - добавили в бригаде.