На Днепропетровщине мужчина бросил в полицейских гранату, есть пострадавший

1593 просмотра
Воскресенье, 17 марта 2019, 17:41

В Днепропетровской области мужчина бросил в полицейских гранату, один правоохранитель пострадал. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает полиция области.

"Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск. Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал бежать", - говорится в сообщении.

Полицейские начали преследование и применили табельное огнестрельное оружие.

"Раненого беглеца задержали при попытке применения еще одной гранаты. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель", - сообщили в полиции.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу.

"За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Днепропетровская область полиция


powered by lun.ua
По теме
Питьевая вода для украинцев будет зависеть от прихотей частных лиц? 2 марта 2019, 08:00
Аквалангисты утопили бюст Ленина в карьере под Днепром 18 февраля 2019, 16:58
СБУ: Заблокировали в Днепре попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы 15 февраля 2019, 11:11
Все новости
Главные новости
В Мариуполе горит меткомбинат "Азовсталь"
Аннексия Крыма: Россия уже потеряла 150 миллиардов и продолжает расплачиваться
Киберполиции: Хакерские группировки из РФ активизировались накануне выборов
Монетизация субсидий: Правительство выплатило уже около 350 миллионов
Все новости
деньги

Как попросить прибавку к зарплате

тест

Что вы знаете о вашем мозге?

семья

Как воспитание в верующей семье влияет на здоровье и счастье человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів