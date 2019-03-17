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На Днепропетровщине мужчина бросил в полицейских гранату, есть пострадавший

Воскресенье, 17 марта 2019, 16:41

В Днепропетровской области мужчина бросил в полицейских гранату, один правоохранитель пострадал. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает полиция области.

"Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования патрульной полиции в Криничанском районе, вблизи г. Вольногорск. Полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Остановив водителя, правоохранители начали проверку его документов и в этот момент мужчина бросил в сторону полицейских гранату и начал бежать", - говорится в сообщении.

Полицейские начали преследование и применили табельное огнестрельное оружие.

"Раненого беглеца задержали при попытке применения еще одной гранаты. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель", - сообщили в полиции.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу.

"За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьполиция
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