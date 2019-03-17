Полиция задержала мужчину, который "заминировал" вокзал во Львове

409 просмотров
Воскресенье, 17 марта 2019, 21:58

Полицейские задержали злоумышленника, который в воскресенье предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове.

Как сообщает полиция Львовской области, около 17.00 на оперативную линию "102" позвонил аноним и сообщил, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб. Были эвакуированы около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

В то же время полицейские установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение. Им оказался 20-летний житель одного из сел Пустомытовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Львов полиция железная дорога


powered by lun.ua
По теме
Во Львове ветром сорвало крышу дома, ГСЧС предупреждает о сильном ветре 10 марта 2019, 14:24
5 лет за пытки: во Львове завершился длительный судебный процесс 7 марта 2019, 16:29
Стоматологи сорвали сессию Львовского горсовета 7 марта 2019, 12:40
Все новости
Главные новости
В НАБУ объяснили роль "тайного агента" Шевченко
Украина инициирует международную группу по аудиту причиненных войной убытков
Аннексия Крыма: Россия уже потеряла 150 миллиардов и продолжает расплачиваться
Киберполиции: Хакерские группировки из РФ активизировались накануне выборов
Все новости
тест

Что вы знаете о вашем мозге?

мимими

Невероятные поссумы и опоссумы

мир

Добрый великан полуволк стал звездой Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів