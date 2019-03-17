Полиция задержала мужчину, который "заминировал" вокзал во Львове

Полицейские задержали злоумышленника, который в воскресенье предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове.

Как сообщает полиция Львовской области, около 17.00 на оперативную линию "102" позвонил аноним и сообщил, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб. Были эвакуированы около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

В то же время полицейские установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение. Им оказался 20-летний житель одного из сел Пустомытовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.