В центре Москвы активист вышел на пикет с плакатом "Крым - это Украина"

В центре российской столицы Москвы на Манежной площади общественный активист Константин Котов вышел на одиночный пикет с плакатом "Крым - это Украина".

Фотографии пикета Котова опубликовала в Facebook пользователь Евгения Романова, пишет Радио Свобода.

К активисту, который держал в руках плакат, на котором Крым изображен в цветах украинского флага, подходили сотрудники российской полиции.

Был ли активист задержан неизвестно.

Напомним: