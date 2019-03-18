В центре Москвы активист вышел на пикет с плакатом "Крым - это Украина"

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Понедельник, 18 марта 2019, 02:09

В центре российской столицы Москвы на Манежной площади общественный активист Константин Котов вышел на одиночный пикет с плакатом "Крым - это Украина".

Фотографии пикета Котова опубликовала в Facebook пользователь Евгения Романова, пишет Радио Свобода.

К активисту, который держал в руках плакат, на котором Крым изображен в цветах украинского флага, подходили сотрудники российской полиции.

Был ли активист задержан неизвестно.

Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

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Темы: Крым оккупация Росcия


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