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Мэй может отказаться от попыток добиться Brexit

Понедельник, 18 марта 2019, 02:11

Тереза Мэй угрожает отказаться от попыток добиться выхода Великобритании из ЕС в ближайшее время, если евроскептики в ее консервативной партии не отступят и не пообещают проголосовать за ее соглашение на этой неделе.

Об этом пишет Bloomberg.

В воскресенье Мэй предупредила, что если соглашение не будет принято до саммита ЕС, переговоры с блоком могут начаться заново.

"Если парламент сможет найти способ поддержать соглашение о Brexit перед саммитом, Великобритания покинет ЕС этой весной, не принимая участия в европейских выборах, и мы сможем продолжить строить наши будущие отношения", - написал премьер в статье для газеты Sunday Telegraph.

"Если этого не произойдет, мы не покинем ЕС многие месяцы, если вообще когда-либо (это произойдет - ред)", - написала она.

Премьер-министр Великобритании по-прежнему работает над тем, чтобы заручиться поддержкой ее соглашения, но она не будет ставить его на повторное голосование в парламенте во вторник, как планировалось, если не будет большого шанса, что оно будет одобрено.

Вместо этого Мэй отправится на саммит лидеров Европейского союза в четверг, чтобы попытаться отсрочить Brexit на длительное время, потенциально вернув переговоры к "исходной точке".

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Напомним:

  • Ранее на этой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения.
  • Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС - или до 30 июня, если они согласуют соглашение Мэй до 20 марта, или на более длительный срок, который может включать участие в европейских выборах.
  • Все 27 стран-членов ЕС должны дать свое согласие на продолжение периода Brexit. Лидеры стран ЕС должны обсудить этот вопрос на саммите в конце следующей недели.
  • Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не утвердит соглашение о выходе или не предоставит четкой альтернативы, заявили ранее источники в Елисейском дворце.

Темы: BrexitВеликобританияЕС
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