СМИ: В Саудовской Аравии начались преследования диссидентов за год до убийства Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман санкционировал секретную кампанию с целью заставить замолчать инакомыслящих, которая включала слежку, похищение, задержание и пытки граждан, более чем за год до убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.

С тех пор как Мухаммед бен Салман стал наследным принцем саудовские силы безопасности задержали десятки священнослужителей, интеллектуалов и активистов, которые, как предполагалось, представляли угрозу, в том числе людей, которые размещали критические или саркастические комментарии о правительстве в Твиттере.

Американские чиновники, знакомые с секретным отчетом разведки об этой кампании, сообщили, что некоторые из секретных миссий были совершены той же группой, которая совершила убийство Хашогги. На их счету по крайней мере десяток таких операций начиная с 2017 года.

В некоторых случаях члены этой команды осуществляли насильственную репатриацию саудовцев из других арабских стран, задержание и издевательства над ними во дворцах, принадлежащих наследному принцу и его отцу, королю Салману, сообщили чиновники.

Например, одна из задержанных группой, преподаватель лингвистики в университете, которая вела блог о женщинах в Саудовской Аравии, пыталась покончить с собой в прошлом году, подвергшись психологическим пыткам.

По данным разведки "группа вмешательства" была санкционирована принцем Мухаммедом и действовала под надзором Сауда аль-Катани, его главного помощника, который занимался вопросами СМИ.

В американских разведывательных отчетах не указывается, насколько принц Мохаммед был связан с работой группы, но говорится, что члены группы расматривали Сауда аль-Катани как "связь" с принцем.

Когда принц Мухаммед в 2017 году задержал сотни обвиненных в коррупции принцев, бизнесменов и бывших чиновников в отеле Ритц-Карлтон, аль-Катани был одним из тех, кто оказывал на них давление, заставляя передавать свои активы, сообщают очевидцы.

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