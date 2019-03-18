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Канада продлит военную миссию в Украине

Понедельник, 18 марта 2019, 04:36
Канада продлит военную миссию в Украине

Канада продлит военную миссию в составе 200 человек в Украине.

Об этом, ссылаясь на источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, пишет Reuters.

"Политические и военные источники ясно дали понять, что солдаты будут оставаться дольше, учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Украиной и Россией", - пишет агентство.

Канада не будет отправлять дополнительных тренеров, сообщил источник.

Министр иностранных дел Христя Фриланд и министр обороны Харджит Саджан проведут пресс-конференцию в понедельник.

Пресс-секретарь Саджана отказалась от комментариев, в то время как представители Фриланд не ответили на запросы о комментариях.

Канадские военные, которые впервые отправились в Украину в 2015 году, должны вернуться в конце марта.

Комитет по обороне Палаты общин парламента Канады  в декабре прошлого года рекомендовал Оттаве расширить миссию.

Тогда же министерство обороны Канады заявило, что контингент обучил более 10 000 сотрудников украинских сил безопасности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаВооруженные силы
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