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Президент Австрии призвал ЕС к более самостоятельной от США политике

Понедельник, 18 марта 2019, 05:28

Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интервью газете Die Welt,  пишет DW.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", - сказал он.

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций.

"По-моему, это уже слишком", - заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток - 2".

Австрия поддерживает проект, поскольку ей "необходима безопасность энергопоставок", пояснил Себастьян Курц.

"Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского Союза", - добавил он.

Семья президента Австрии Александера ван дер Беллена несколько столетий - с конца 17-го века - провела в России и покинула ее только в 1919 году. Его отец, Александр Александрович Беллен, родился в Пскове и закончил псковскую гимназию.

Темы: АвстрияЕССША
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