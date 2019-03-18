88% россиян положительно оценивают аннексию Крыма
Большинство россиян положительно оценивают аннексию Крыма Россией.
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"Большинство опрошенных (88%) опрошенных положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией (94% среди людей 60 лет и старше)", - сообщают российские социологи.
По мнению 18% участников опроса, аннексия Крыма хорошо сказалась на их жизни и жизни их семьи.
Отмечается, что среди приверженцев партии "Справедливая Россия" и "Единая Россия" эта доля выше (27% и 22% соответственно).
Положительные последствия россияне видят, прежде всего, в туристическом плане – 21% опрошенных сказали, что теперь можно ездить отдыхать без пересечения границы. 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно после аннексии.
Напротив каждый десятый (9%) респондент, считает, что аннексия Крыма отрицательно сказалась на их жизни.
Отрицательные последствия опрошенные в первую очередь видят в санкциях против России (4%) и падении уровня жизни россиян (4%).
70% россиян утверждают, что аннексия Крыма никак повлияла на их жизни.
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Напомним:
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
- Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.
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