88% россиян положительно оценивают аннексию Крыма

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Понедельник, 18 марта 2019, 10:13

Большинство россиян положительно оценивают аннексию Крыма Россией.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Большинство опрошенных (88%) опрошенных положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией (94% среди людей 60 лет и старше)", - сообщают российские социологи. 

 

По мнению 18% участников опроса, аннексия Крыма хорошо сказалась на их жизни и жизни их семьи.

Отмечается, что среди приверженцев партии "Справедливая Россия" и "Единая Россия" эта доля выше (27% и 22% соответственно).

Положительные последствия россияне видят, прежде всего, в туристическом плане – 21% опрошенных сказали, что теперь можно ездить отдыхать без пересечения границы. 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно после аннексии. 

 

Напротив каждый десятый (9%) респондент, считает, что аннексия Крыма отрицательно сказалась на их жизни. 

Отрицательные последствия опрошенные в первую очередь видят в санкциях против России (4%) и падении уровня жизни россиян (4%). 

 

70% россиян утверждают, что аннексия Крыма никак повлияла на их жизни.

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Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
  • 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 

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Темы: Крым аннексия Росcия опрос


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