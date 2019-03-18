88% россиян положительно оценивают аннексию Крыма

Большинство россиян положительно оценивают аннексию Крыма Россией.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Большинство опрошенных (88%) опрошенных положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией (94% среди людей 60 лет и старше)", - сообщают российские социологи.

По мнению 18% участников опроса, аннексия Крыма хорошо сказалась на их жизни и жизни их семьи.

Отмечается, что среди приверженцев партии "Справедливая Россия" и "Единая Россия" эта доля выше (27% и 22% соответственно).

Положительные последствия россияне видят, прежде всего, в туристическом плане – 21% опрошенных сказали, что теперь можно ездить отдыхать без пересечения границы. 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно после аннексии.

Напротив каждый десятый (9%) респондент, считает, что аннексия Крыма отрицательно сказалась на их жизни.

Отрицательные последствия опрошенные в первую очередь видят в санкциях против России (4%) и падении уровня жизни россиян (4%).

70% россиян утверждают, что аннексия Крыма никак повлияла на их жизни.

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Напомним: