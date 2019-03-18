Россиянин незаконно переправлял нелегалов в Украину

В Государственной пограничной службе заявили, что гражданин РФ организовал нелегальное перемещение мигрантов из Южной Азии через государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что пограничники Луганского отряда, из состава Объединенных сил, на границе с Россией задержали группу из незаконных мигрантов.

"После задержания группы из 8 иностранцев, в ходе оперативных мероприятий на окраине н.п. Россыпное, пограничники обнаружили и задержали двух мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что лица - граждане Украины, жители приграничья, и были переправщиками нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

фото ГПСУ

Во время проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев, позвонил россиянин, житель российского приграничья.

фото ГПСУ

По данным правоохранителей, он сообщил украинцу, что ему и его товарищу, необходимо будет встретить на границе восемь граждан Вьетнама и Индии, которых в дальнейшем необходимо переправить через государственную границу Украины и доставить в тыловые районы страны.

"Вместе с тем, гражданин России пообещал, что при таких условиях пособники получат денежное вознаграждение в размере 650 долларов США", - отметили в Госпогранслужбе.

фото ГПСУ

Кроме того, пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США, большую часть которых присвоил российский организатор преступления.

"К тому же на мобильном телефоне одного из "путешественников" выявлены медиафайлы, на которых видно документирование расчета за незаконное путешествие", - добавили в пограничной службе.

Сообщается, что о задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России украинские пограничники сообщили смежную сторону, однако несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад "незваных гостей".

По факту незаконной переправки через границу восемь иностранцев пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, следственными подразделениями которой в отношении причастных лиц начато досудебное расследование по ст. 332 УК Украины. Кроме того, на нарушителей государственной границы составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204 КУоАП.