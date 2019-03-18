В России запустили новую соцсеть: оскорблять власть будет непросто

Компания "Яндекс" запустила в режиме бета-тестирования социальную сеть "Аура".

Об этом сообщает "Новая газета".

Сейчас пользователем соцсети можно стать только по приглашению, дата полноценного запуска не раскрывается.

Соцсеть интегрирована в обычное приложение "Яндекс", в ней есть 5 разделов: френдлента из публикаций пользователей, раздел Smart matching (аналог "Тиндера" для знакомств), знак плюса для создания своей публикации, уведомления и настройки.

Отмечается, что пользователю не нужно регистрироваться в "Ауре" – профиль человека будет создаваться на базе тех данных, которые "Яндекс" собрал до этого.

Ленту друзей в "Ауре" будет формировать не сам пользователь, а технологии на основе искусственного интеллекта и нейросетей, исходя из интересов людей и геолокации.

Правила пользования соцсетью достаточно строгие. Здесь ограничены оскорбления и ненормативная лексика, "низкая" лексика, а также "грубые формулировки и жаргонные выражения ("менты", "наркота", "бабло", "мусора", "откосить" и т.п.).

Новая газета отмечает, что оскорблять власть в "Ауре" будет непросто.

В шокирующий контент помимо насилия, трупов, болезней и травм помещен "процесс родов" и "насекомые и животные, чей вид вызывает отвращение".

Также в соцсети запрещено распространение заведомо ложной информации – например, попытки выдать себя за третье лицо, информационные мистификации, кликбейтные заголовки и т.д., но как это будут проверять, не известно.

Также в "Ауре" запрещена дискриминация по каким-либо признакам, но при этом в ней можно ограничивать доступ к своим публикациям для третьих лиц по полу, возрасту и местоположению.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда компании, которые в первую очередь являются поисковыми системами, пытаются освоить и популярную нишу соцсетей, но успешных прецедентов подобного рода не было.

""Яндекс" уже запускал социальную сеть Я.ру, сейчас о ней ничего не слышно (ее закрыли в 2014 году – ред.). Главный конкурент "Яндекса" в нише социальных сетей сегодня – компания Mail.ru Group, владеющая "ВКонтакте" и "Одноклассниками". Если "Аура" выстрелит, то "Яндекс" теоретически может стать крупном игроком в этом сегменте интернет-рынка", - считает основатель агентства "Социальные сети" и соучредитель SNMG Денис Терехов.

Однако такие прогнозы он считает наивными, потому что за пользователей компании придется конкурировать и с тем же Google, которому принадлежит YouTube, и Facebook, владеющим соцсетью Instagram.

Напомним: