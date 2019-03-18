Саакашвили уходит с поста председателя "Единого национального движения" Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решил оставить пост председателя оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение".

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такое решение связано с тем, что он не имеет возможности на месте осуществлять партийное руководство.

"В партии необходимо постоянное обновление, поэтому сейчас необходимы новые люди и построение новых принципов управления партией", - сказал он.

Саакашвили подчеркнул, что сейчас председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили делает все, чтобы не впустить его в страну, а другие лидеры находятся в тюрьме.

"Все это затрудняет работу нашей организации. Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии "Единое национальное движение", - заявил политик.

Он добавил, что поддерживает Григола Вашадзе, который хорошо провел президентскую кампанию.

По его словам, в настоящее время ЕНД поддерживают 400 тыс. зарегистрированных активных сторонников, которые должны принять участие в избрании председателя партии.

Сообщается, что в беседе с журналистами лидеры партии позитивно оценили решение Саакашвили.

"Вопрос серьезного обновления партии настал, поэтому в ближайшее время мы проведем съезд партии и изберем нового председателя", - заявил журналистам один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.

При этом он отметил, что Саакашвили останется лидером партии.