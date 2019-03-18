Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве пытались сжечь магазин Roshen

Понедельник, 18 марта 2019, 10:54

В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".

Об этом Украинской правде рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы", - отметили в полиции.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

"Предполагаемая причина пожара это поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы", - уточнила УП пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

 
FB ALEX SHCHUR

В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. В результате возгорания был поврежден утеплитель на площади 2 кв. м.

В 23:11 пожар был локализован, а в 23:17 ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: RoshenКиевпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Roshen
Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации "Рошен"
Порошенко получил 152 млн дивидендов от "слепого траста"
Аваков: Порошенко – не враг Украины
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: