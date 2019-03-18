Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымчанин собирал данные о ВСУ и "Правом секторе" для спецслужб России – СБУ

Понедельник, 18 марта 2019, 10:58

Оперативники контрразведки Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ в оккупированном Севастополе завербовали крымчанина для сбора информации об украинских военных на территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчине было присвоено псевдоним "Ночь".

"Кураторы отработали для него задачи собирать и передавать иностранной стороне актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области, членах ДУК "Правый сектор", лидерах крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихан", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, во время его поездки в аннексированный Крым, искусственно создав "компрометирующую ситуацию".

"Кроме этого, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в АР Крым", - заявили в ведомстве.

Сейчас открыто уголовного производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУФСБКрымВооруженные силыПравый сектор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: