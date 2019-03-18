Крымчанин собирал данные о ВСУ и "Правом секторе" для спецслужб России – СБУ

Оперативники контрразведки Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ в оккупированном Севастополе завербовали крымчанина для сбора информации об украинских военных на территории Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчине было присвоено псевдоним "Ночь".

"Кураторы отработали для него задачи собирать и передавать иностранной стороне актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области, членах ДУК "Правый сектор", лидерах крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихан", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, во время его поездки в аннексированный Крым, искусственно создав "компрометирующую ситуацию".

"Кроме этого, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в АР Крым", - заявили в ведомстве.

Сейчас открыто уголовного производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.