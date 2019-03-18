На Львовщине убит пограничник
На Львовщине военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в больницу.
Об этом 18 марта сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Отмечается, что обстоятельства трагедии сейчас уточняются.
Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде.
На место происшествия немедленно вызвали карету скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшую медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер.
Военнослужащего, из оружия которого прозвучал выстрел, задержали.
Создан ситуативную группу для проведения расследования и известность правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры.
На месте работает оперативно-следственная группа.