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В МВД предостерегли, чем не следует заниматься в кабинках для голосования

Понедельник, 18 марта 2019, 13:47

В Министерстве внутренних дел напомнили избирателям, что селфи с бюллетенем в кабинке для голосования является нарушением закона.

Об этом 18 марта на брифинге рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы обращаемся к избирателям, которые должны ответственно подойти к реализации волеизъявления - в день голосования избиратель не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчет на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может нести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления", - предупредил чиновник.

По его словам, избиратель не имеет права фотографировать свой избирательный бюллетень или демонстрировать его во время голосования посторонним.

"Потому что таким образом избиратель нарушает тайну голосования. То есть никаких селфи с бюллетенями в кабинках для голосования", - подчеркнул Варченко.

Он пояснил, что такой избиратель может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, а должностное лицо, являющееся субъектом избирательного процесса, может получить до 3 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019МВДкриминал
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