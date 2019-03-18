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Киевская чиновница заработала "грязный" миллион на детях

Понедельник, 18 марта 2019, 14:31
Киевская чиновница заработала грязный миллион на детях

Начальнику управления образования Деснянской райгосадминистрации в Киеве Тамаре Постолюк объявили подозрение в злоупотреблениях при закупке оборудования для детских садов.

Об этом, не называя имени, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, 18 марта прокуратура сообщила о подозрении чиновнице, чье злоупотребление служебным положением нанесло ущерб государству на более 1,2 миллиона гривень.

В то же время на сайте РГА указывается, что эту должность занимает Тамара Постолюк.

Прокуратура установила, что руководитель управления, "действуя в интересах частной фирмы, приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района".

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемой по ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

За это преступление Постолюк грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

 
Тамара Постолюк
фото деснянской РГА

Украинская правда

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