В результате атаки в Утрехте убиты 3 человека, 9 ранены

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Понедельник, 18 марта 2019, 14:20

Три человека погибли и 9 получили ранения в результате утренней стрельбы в нидерландском городе Утрехт.

Об этом в понедельник после обеда сообщил мэр города Ян ван Занен в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам городского главы, трое из пострадавших получили тяжелые ранения.

Не исключено, сообщил мэр, что в городе действовал не один, а несколько преступников.

Напомним, в понедельник утром неизвестный мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и расстрелял несколько человек, после чего скрылся.

В связи со стрельбой в городе повысили до максимального уровень террористической угрозы. Немецкая полиция усилила наблюдение на границе с Нидерландами с целью поиска стрелка из Утрехта.

Полиция Нидерландов обнародовала фото 37-летнего подозреваемого в стрельбе. Известно, что он является уроженцем Турции.

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Темы: Нидерланды терроризм


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