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Первый реальный срок от САП: Чиновник получил 3 года за премию самому себе

Понедельник, 18 марта 2019, 15:55
Экс-глава Захаровской РГА Дмитрий Франчук
Фото Думской

Бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал себе надбавку на более чем 65 тысяч гривен, приговорили к 3 годам заключения.

Такой приговор вынес Киевский райсуд Одессы 18 марта, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый самостоятельно назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада на общую сумму более 65 тысяч гривен. 

Чиновник подготовил и подписал письмо о согласовании надбавки "за интенсивность труда" на имя на то время председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

Но, чтобы скрыть свои преступные намерения, он устно попросил заместителя председателя Одесской ОГА поставить "промежуточную" резолюцию в указанном письме.

Отмечается, что упомянутое письмо не отметили как входящий документ и не направили на рассмотрение голове ОДА.

"Суд признал бывшего главу Захаровской райгосадминистрации виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (присвоение имущества) УК Украины, и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 тысяч 403,4 гривны в пользу истца.

Как сообщает местное издание Думская, речь идет об экс-главе Захаровской РГА Дмитрии Франчуке.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратураОдесская областькоррупция
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