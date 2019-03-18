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Весна будет теплее обычного, но апрель начнется с похолодания – ученые

Понедельник, 18 марта 2019, 16:07

Весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

Такой прогноз озвучила завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, с конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков.

Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

По прогнозам метеорологов, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

Отмечается, что в мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

Темы: погода
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