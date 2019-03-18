США готовы продать Украине больше Javelin и усилить воздушную оборону

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Понедельник, 18 марта 2019, 17:55

Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время онлайн-брифинга в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украина выразила заинтересованность в покупке большего количества систем (Javelin). Это возможно", - отметил Волкер, рассказывая об уже осуществленных поставки.

"Нам также нужно рассмотреть такие вещи, как воздушная и береговая оборона", - добавил представитель Госдепа США.

"Это может быть любое оружие, необходимое Украине для создания современной возможности защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии против своей территории", - добавил Курт Волкер.

Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти ранее заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в районе Керченского пролива.

Европейская правда

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Темы: США оружие


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