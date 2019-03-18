В НАБУ заявили, что дела против кандидатов – это секрет

Национальное антикоррупционное бюро держит в секрете информацию о делах, которые уже открыты или могут быть открыты против кандидатов в президенты.

Об этом в ответе на запрос "Украинской правды" сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Светлана Олифира.

Когда 11 марта в СМИ появилась информация о том, что бюро якобы открыло уголовное производство против кандидата в президенты Ольги Богомолец, УП обратилась в НАБУ за ее подтверждением. Также редакция спросила, расследует ли ведомство производства против других кандидатов.

Однако в НАБУ назвали эти данные "информацией с ограниченным доступом" и отказались отвечать на запрос.

Свой отказ бюро оправдало статьей 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации".

"К публичной информации с ограниченным доступом относится конфиденциальная информация, секретная информация и служебная информация. Статья 8 указанного Закона определяет, что секретная информация - информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с частью второй статьи 6 настоящего Закона, разглашение которой может нанести ущерб личности, обществу и государству. Тайной признается информация, содержащая государственную, профессиональную, банковскую тайну, тайну досудебного расследования и другую предусмотренную законом тайну", - говорится в письме от НАБУ.

Этот же закон, отметили в бюро, дает ему право не отвечать на запросы об информации с ограниченным доступом.

Кроме того, добавила Олифира, секретной эту информацию делает статья 222 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что "сведения досудебного расследования разрешается разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

"Учитывая вышеупомянутое, предоставить информацию о наличии или отсутствии в работе детективов Национального бюро уголовных производств относительно кандидата в Президенты Украины не представляется возможным", - пишет пресс-секретарь НАБУ.

В случае несогласия с таким ответом Олифира посоветовала обращаться в суд.