Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представителя Путина заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Понедельник, 18 марта 2019, 19:11
Представителя Путина заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.

Это сотрудничество имело целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, "путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины".

Отмечается, что в то же время Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих совершить государственную измену.

Украинская правда
Темы: судКрыманнексияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Последние новости
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
Все новости...
Реклама: