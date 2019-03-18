Представителя Путина заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Суд признал Белавенцева виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.

Это сотрудничество имело целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, "путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины".

Отмечается, что в то же время Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих совершить государственную измену.