Стрельба в Нидерландах: полиция схватила главного подозреваемого

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Понедельник, 18 марта 2019, 20:32

В Нидерландах полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, в результате которой в понедельник погибли 3 человека.

Об этом на пресс-конференции сообщили мэр города Ян ван Занен вместе с прокурором и начальником полиции Утрехта, сообщил местный телеканал NOS.

 

Они не предоставили деталей задержания подозреваемого 37-летнего уроженца Турции, который ранее фигурировал в серии преступлений. Также ничего не известно о мотивах подозреваемого.

Власть до сих пор не исключает террористических мотивов, однако уровень угрозы в Утрехте был снижен до второго из четырех.

В течение дня появлялись разные сообщения от знакомых подозреваемого, которые говорили, что у него проблемы с психикой и проблемы в семье. В частности, его родственники заявили, что он мог открыть огонь из-за семейного спора.

В связи с нападением также задержан второй подозреваемый. О нем ничего не сообщается.

Напомним, в понедельник утром неизвестный мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и расстрелял несколько человек, после чего скрылся.

В связи со стрельбой в городе повысили до максимального уровень террористической угрозы.

В результате погибли 3 человека и 5 получили ранения.

Европейская правда

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Темы: Нидерланды полиция


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