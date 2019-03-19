Франция: правительство будет запрещать протесты "желтых жилетов" в центре Парижа

Французская власть будет запрещать акции на Елисейских полях в Париже и в других районах города после того, как в минувшие выходные там имели место беспорядки и акты вандализма.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает DW со ссылкой на dpa.

"Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать демонстрации от имени "желтых жилетов" в наиболее пострадавших районах, как только узнаем, что там будут присутствовать экстремисты с намерениями совершать насилие", - подчеркнул премьер.

Отмечается, что из-за случаев насилия во время последних протестов в отставку был вынужден уйти руководитель полиции Парижа Мишель Дельпуе.

По словам Эдуара Филиппа, французский президент Эммануэль Макрон 20 марта назначит новым шефом полиции Парижа префекта департамента Жиронда Дидье Лаллеманта.

Напомним: