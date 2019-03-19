Франция: правительство будет запрещать протесты "желтых жилетов" в центре Парижа

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Вторник, 19 марта 2019, 07:03

Французская власть будет запрещать акции на Елисейских полях в Париже и в других районах города после того, как в минувшие выходные там имели место беспорядки и акты вандализма.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает DW со ссылкой на dpa.

"Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать демонстрации от имени "желтых жилетов" в наиболее пострадавших районах, как только узнаем, что там будут присутствовать экстремисты с намерениями совершать насилие", - подчеркнул премьер.

Отмечается, что из-за случаев насилия во время последних протестов в отставку был вынужден уйти руководитель полиции Парижа Мишель Дельпуе.

По словам Эдуара Филиппа, французский президент Эммануэль Макрон 20 марта назначит новым шефом полиции Парижа префекта департамента Жиронда Дидье Лаллеманта.

Напомним: 

  • 16 марта "желтые жилеты" обострили ситуацию в Париже. Протестующие движения "желтых жилетов" сожгли по крайней мере одно авто, совершали опасные для жизни поджоги, разбивали витрины роскошных магазинов и атаковали полицию.
  • Насилие началось, когда протестующие принялись бросать дымовые шашки и другие объекты в офицеров вдоль Елисейских полей во французской столице.

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Темы: Франция


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