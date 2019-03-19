НАБУ показало, как из-за судей пробуксовывают его с САП дела

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Вторник, 19 марта 2019, 10:38

В 52 случаях из 189 дел, в которых детективы НАБУ заершили расследования, а прокуроры САП направили обвинительные акты или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в суды, судьи не назначили даже подготовительное заседание.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

НАБУ отмечает, что дело по факту нанесения ущерба ОАО "ГПЗКУ" уже более 2 лет "пылится в суде": за 25 месяцев не исследовано ни одно доказательство, не допрошены свидетели, поскольку в деле не произошло даже подготовительного заседания.

 

В феврале 2019 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Александра Онищенко, который организовал "газовую схеме", и финансовой директрисы подконтрольных нардепу предприятий.

"Поскольку обвиняемые находятся за пределами Украины, их будут судить заочно. Однако судить будут только через три месяца – первое заседание назначено на 10 июня 2019 года", – возмущается бюро.

 

"Во многих случаях судьи назначают заседание на середину июня. Возможно, это связано с ожиданием начала работы Антикоррупционного суда, куда эти дела будут направлены по подсудности", – добавляет ведомство.

НАБУ также надеется на скорое начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов.

"Среди 37 решений по делам от НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения – это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы", – констатирует бюро.

В феврале вступил в силу приговор, согласно которому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сергея Кузьменко вызвали для допроса в качестве свидетеля, но он отказался давать показания на основании того, что человек, в отношении которого надо свидетельствовать, является его троюродным дядей. Но троюродный дядя не является близким родственником –  поэтому НАБУ начало уголовное производство по факту отказа свидетеля от дачи показаний.

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Темы: НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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