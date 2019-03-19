В Киеве напали на судью

В столице у Высшей квалификационной комиссии судей Украины облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ВККС.

"19 марта 2019 у ВККС совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационной оценки", - отметили в ведомстве.

В комиссии заявили, что осуждают поступок и "последовательно продолжают осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы".

Столичная полиция сообщила, что судью облили зеленкой.

Это произошло, когда Усатый вышел из автомобиля.

"На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и скрылся", - сообщили правоохранители.

Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника.

По словам Усатого, в последнее время в он ни с кем не конфликтовал.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.