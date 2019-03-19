Судья, которому грозит увольнение, собрал на вечеринку правоохранительный бомонд

Замглавы Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, которого обвиняют в принятии решений против активистов Майдана, отпраздновал день рождения. На празднике, среди прочих, гуляли члены комиссии, которая должна рассмотреть его соответствие занимаемой должности.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.інфо".

Как выяснили журналисты, вечеринка проходила 13 марта в дорогом ресторане возле Оперного театра в центре Киева. Заведение арендовали полностью. На мероприятии присутствовали до трех десятков гостей, преимущественно влиятельных представителей судебной и правоохранительной систем.

Замечен здесь был и главный военный прокурор Анатолий Матиос. Его охранник занес в ресторан большой белый пакет, в котором, вероятно, был подарок.

Среди посетителей праздника "Слідство.інфо" также идентифицировало до десятка судей Окружного административного суда Киева - коллег Евгения Аблова, а кроме того, председателей Одесского и Винницкого окружного админсуда - Олега Глуханчука и Александра Вильчинского.

Посетили ресторан и руководители судов высших инстанций - председатель Киевского апелляционного административного суда Андрей Горяйнов и председатель Кассационного административного суда Михаил Смокович. Именно эти суды пересматривают решения, вынесенные Абловым и его коллегами.

Однако самым неожиданным для "Слідство.інфо" стало появление на вечеринке членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая будет оценивать Аблова и должна решить, быть ли ему судьей и в дальнейшем. Журналисты на входе в ресторан узнали трех членов комиссии - Тараса Лукаша, Владимира Бутенко и главу ВККС Сергея Козьякова.

Однако сам Козьяков утверждает, что получил приглашение в ресторан на "неформальную дискуссию" от шеф-редактора одного из профильных юридических изданий, а не на день рождения Аблова. А во время мероприятия с судьями ОАСК якобы не общался.

Лукаш также сказал "Слідство.інфо", что в ресторане в тот вечер встречался с журналистами.

Среди гостей также был одиозный экс-регионал Сергей Кивалов.

Координатор проекта "Про суд" Екатерина Бутко объяснила, что члены ВККС не могут посещать совместные вечеринки с судьями, профессионализм и добропорядочность которых вскоре будут оценивать.

"Это, конечно, является конфликтом интересов. Потому что квалификационное оценивание вскоре будет проходить не только сам Аблов, но и другие судьи Окружного административного суда Киева. Кроме того, ОАСК рассматривает несколько исков, которые подавались против членов ВККС и в которых поднимался вопрос о законности их пребывания на должностях", - говорит Бутко.

Проект напоминает, что судьей Аблов работает 12 лет. Известным стал благодаря скандальным судебным решением. В частности, в декабре 2013 года Аблов обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, в 2017-м - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", чем помог сыну министра внутренних дел избежать наказания. А в 2018-м восстановил в должности ректора медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Напомним: