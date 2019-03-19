Судья, которому грозит увольнение, собрал на вечеринку правоохранительный бомонд

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Вторник, 19 марта 2019, 13:05

Замглавы Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, которого обвиняют в принятии решений против активистов Майдана, отпраздновал день рождения. На празднике, среди прочих, гуляли члены комиссии, которая должна рассмотреть его соответствие занимаемой должности.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.інфо".

Как выяснили журналисты, вечеринка проходила 13 марта в дорогом ресторане возле Оперного театра в центре Киева. Заведение арендовали полностью. На мероприятии присутствовали до трех десятков гостей, преимущественно влиятельных представителей судебной и правоохранительной систем.

Замечен здесь был и главный военный прокурор Анатолий Матиос. Его охранник занес в ресторан большой белый пакет, в котором, вероятно, был подарок.

 

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Темы: суд скандал коррупция Майдан


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