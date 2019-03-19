Синоптик рассказала, когда потеплеет

В среду в Украине ожидается сухая прохладная погода, слабые дожди пройдут в центре и на севере страны.

Об этом сообщает 19 марта синоптик Наталья Диденко.

"В Украине особенно серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями наши Центр и Север, ночью - Запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером еще и Харьковскую", - пишет синоптик.

Юг Украины, большинство Центра и Востока будут в сухой погоде, добавляет она.

По температуре воздуха Диденко указывает следующее:

"На Западе, Севере, в Центре днем ​​в среду ожидается + 6 + 9 градусов, на юге, на востоке и в районах центрального Днепра + 10 + 16 градусов. То есть, линия с температурой 10 градусов будет проходить между этими районами".

В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью температура в столице составит 0 + 2 градуса, днем ​​+6 +8 градусов.

По словам Диденко, потеплеет в Украине 23 марта, во Всемирный день метеоролога.