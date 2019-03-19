Депутат, который когда-то задекларировал почти 600 квартир, начал прятать доходы

Депутат Ирпенского городского совета, что под Киевом, Игорь Оверко уже 88 раза не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК говорят, что направили в суд 83 админпротокола в отношении Оверко, но всего соответствующих нарушений уже зафиксировано 88.

Агентство установило, что местный депутат в 2017 году продал 83 квартиры в Ирпене и не отчитался об около 15,2 миллиона гривень, которые за них получил.

39-летний Оверко является членом партии "Новые лица", которую возглавляет скандальный мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Именно его обвиняют в незаконной застройке города.

Депутат также является директором строительной фирмы "Синергия".

Напомним: