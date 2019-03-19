Депутат, который когда-то задекларировал почти 600 квартир, начал прятать доходы
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Вторник, 19 марта 2019, 14:36
Депутат Ирпенского городского совета, что под Киевом, Игорь Оверко уже 88 раза не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В НАПК говорят, что направили в суд 83 админпротокола в отношении Оверко, но всего соответствующих нарушений уже зафиксировано 88.
Агентство установило, что местный депутат в 2017 году продал 83 квартиры в Ирпене, но ни об одной продаже не отчитался. Общая сумма, о которой не сообщил депутат, составляет около 15,2 миллиона гривень.
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