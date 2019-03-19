Депутат, который когда-то задекларировал почти 600 квартир, начал прятать доходы
Депутат Ирпенского городского совета, что под Киевом, Игорь Оверко уже 88 раза не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В НАПК говорят, что направили в суд 83 админпротокола в отношении Оверко, но всего соответствующих нарушений уже зафиксировано 88.
Агентство установило, что местный депутат в 2017 году продал 83 квартиры в Ирпене и не отчитался об около 15,2 миллиона гривень, которые за них получил.
39-летний Оверко является членом партии "Новые лица", которую возглавляет скандальный мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Именно его обвиняют в незаконной застройке города.
Депутат также является директором строительной фирмы "Синергия".
Напомним:
- В 2017 году Оверко задекларировал 586 квартир в Ирпене.
- Депутат является бенефициарным владельцем на 5 предприятиях - это ООО "Эквитас Компани", ООО "Синергия Фуд", ООО "Стройфирма Синергия", ООО "Обслуживающая компания "Синергия-Сервис", Адвокатское объединение" Эквитас".