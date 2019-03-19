Полицейского уволили, потому что вовремя не подал декларацию

В Харьковской области сотрудника Дергачевского отдела полиции уволили, потому что он не вовремя подал декларацию о доходах за 2017 год.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что полицейского уволили с должности по результатам рассмотрения представления прокуратуры за нарушение требований закона "О предотвращении коррупции".

После этого полицейский обжаловал постановление в Харьковском апелляционном суде, однако суд оставил наказание в силе.

В частности, постановлением суда предыдущей инстанции, а именно Дергачевского районного суда, правоохранителя признали виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначили 850 гривен штрафа. Также он был уволен с занимаемой должности.

Начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук рассказал, что полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.