Полицейского уволили, потому что вовремя не подал декларацию

1031 просмотр
Вторник, 19 марта 2019, 15:07

В Харьковской области сотрудника Дергачевского отдела полиции уволили, потому что он не вовремя подал декларацию о доходах за 2017 год.

Об этом 19 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что полицейского уволили с должности по результатам рассмотрения представления прокуратуры за нарушение требований закона "О предотвращении коррупции".

После этого полицейский обжаловал постановление в Харьковском апелляционном суде, однако суд оставил наказание в силе.

В частности, постановлением суда предыдущей инстанции, а именно Дергачевского районного суда, правоохранителя признали виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначили 850 гривен штрафа. Также он был уволен с занимаемой должности.

Начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук рассказал, что полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: декларации полиция Харьков


powered by lun.ua
По теме
Депутат, который когда-то задекларировал почти 600 квартир, начал прятать доходы 19 марта 2019, 14:36
Гриценко рассказал о своем доме: продаст за 10 миллионов 16 марта 2019, 16:00
Венецианка напомнила Украине о проблеме е-декларирования активистов 16 марта 2019, 10:04
Все новости
Главные новости
Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет
Медведчук продает элитное поместье под Киевом – ГПК
Синоптик рассказала, когда потеплеет
Наиболее радикально против Порошенко выступает союз трех олигархов
Все новости
спорт

Бегать ли марафоны и как поддержать мотивацию

Культура

Какой является современная украинская керамика

Фото

20 трогательных фотографий, где папы впервые видят своих дочерей в свадебном платье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів