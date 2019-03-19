Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет

Вторник, 19 марта 2019, 14:11
Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.

Об этом он объявил 19 марта в специальном обращении к нации, которое транслировалось на республиканских телеканалах, сообщает NUR.KZ.

"Я принял непростое решение", - сказал Назарбаев.

Полномочия президента переданы председателю верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. В 2018 году в стране были приняты изменения в законодательство, согласно которым этот орган сменил статус с консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно. 

Напомним:

  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года.
  • Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Казахстан
Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России
Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Уже и ядерное оружие на двоих − Токаев заявил, что Путин и Лукашенко создали проблему
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: