Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет
Вторник, 19 марта 2019, 14:11
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
Об этом он объявил 19 марта в специальном обращении к нации, которое транслировалось на республиканских телеканалах, сообщает NUR.KZ.
"Я принял непростое решение", - сказал Назарбаев.
Полномочия президента переданы председателю верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В то же время Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. В 2018 году в стране были приняты изменения в законодательство, согласно которым этот орган сменил статус с консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно.
Напомним:
- Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года.
- Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
- Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.