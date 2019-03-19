Президент Казахстана объявил об оставке: руководил почти 30 лет

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Вторник, 19 марта 2019, 15:11

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.

Об этом он объявил 19 марта в специальном обращении к нации, которое транслировалось на республиканских телеканалах, сообщает NUR.KZ.

"Я принял непростое решение", - сказал Назарбаев.

Полномочия президента переданы председателю верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. В 2018 году в стране были приняты изменения в законодательство, согласно которым этот орган сменил статус с консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно. 

Напомним:

  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года.
  • Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

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Темы: Казахстан


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