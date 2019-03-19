На Львовщине женщину записали в председатели избиркома без ее ведома

В Львовской области неизвестные подделали документы на должность председателя участковой избирательной комиссии, правоохранители по данному факту открыли производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась 47-летняя жительница Червонограда, которую без ее ведома выдвинули на должность председателя избиркома.

По ее словам, в начале марта 2019 года неизвестное лицо подделало заявление о якобы ее согласии выполнять обязанности председателя, заместителя председателя или секретаря одной из участковых избирательных комиссий и подало это заявление в одну из окружных избирательных комиссий.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.358 (подделка документов) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 2 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним: