Полицейские схватили хулигана, который 3 года заставлял их смотреть порно

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Вторник, 19 марта 2019, 17:39

В Донецкой области задержали мужчину, который с 2016 года присылал полицейским на их страницы в соцсетях порноматериалы.

Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

"В течение нескольких лет сотрудники полиции получали на свои страницы в социальных сетях и мобильные телефоны порнографическую продукцию... Были установлены более десятка пострадавших", - жалуются правоохранители.

По их словам, когда хулигана поймали, он заявил, что порно посылал правоохранителям "с целью морального давления" с 2016 года, так как "имеет отрицательное отношение ко всем полицейским".

Злоумышленником оказался 36-летний житель Мариуполя. Следователи готовят ему подозрение по статье Уголовного кодекса "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Задержанному грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

 

Украинская правда

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Темы: полиция


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