Hummer протаранил маршрутку в Запорожье

Автомобиль Hummer H2 врезался и перевернул пассажирский автобус №89 в Запорожье, в результате чего госпитализировали пассажира.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции региона.

По ее данным, ДТП произошло во вторник около 9 утра. Водитель "Хаммера", двигаясь по улице Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, не предоставил дорогу маршрутке и врезался в нее.

"В результате чего водитель маршрутного транспортного средства потерял управление, перевернулся и при этом повредил два припаркованных автомобиля", - рассказывают патрульные.

По их словам, в результате аварии в городскую больницу доставили мужчину, который ехал в автобусе.