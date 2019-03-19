Hummer протаранил маршрутку в Запорожье

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Вторник, 19 марта 2019, 18:48

Автомобиль Hummer H2 врезался и перевернул пассажирский автобус №89 в Запорожье, в результате чего госпитализировали пассажира.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции региона.

 

По ее данным, ДТП произошло во вторник около 9 утра. Водитель "Хаммера", двигаясь по улице Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, не предоставил дорогу маршрутке и врезался в нее.

 

"В результате чего водитель маршрутного транспортного средства потерял управление, перевернулся и при этом повредил два припаркованных автомобиля", - рассказывают патрульные.

По их словам, в результате аварии в городскую больницу доставили мужчину, который ехал в автобусе.

 

Украинская правда

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Темы: ДТП Запорожье авто транспорт


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