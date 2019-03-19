Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Hummer протаранил маршрутку в Запорожье

Вторник, 19 марта 2019, 17:48

Автомобиль Hummer H2 врезался и перевернул пассажирский автобус №89 в Запорожье, в результате чего госпитализировали пассажира.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции региона.

 

По ее данным, ДТП произошло во вторник около 9 утра. Водитель "Хаммера", двигаясь по улице Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, не предоставил дорогу маршрутке и врезался в нее.

 

"В результате чего водитель маршрутного транспортного средства потерял управление, перевернулся и при этом повредил два припаркованных автомобиля", - рассказывают патрульные.

По их словам, в результате аварии в городскую больницу доставили мужчину, который ехал в автобусе.

 

Украинская правда
Темы: ДТПЗапорожьеавтотранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: