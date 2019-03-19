В столичном подъезде прогремел взрыв: есть пострадавший

В подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв неустановленного предмета.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, информация о взрыве на улице Сулеймана Стальского поступила в полицию в 17.45.

"За медицинской помощью обратился местный житель, 1961 г.р., который находился у подъезда. Предварительный диагноз - баротравма", – сказал Тракало.

По словам спикера Нацполиции, в результате происшествия повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось.

фото очевидцев с места события

На месте происшествия находятся патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы.

Сейчас следователи Днепровского управления полиции определяют правовую квалификацию события.