В Иране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту
Вторник, 19 марта 2019, 20:32
В столичном аэропорту Ирана, в Тегеране внутри самолета вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".
Самолет загорелся около 21:00 по местному времени. К нему направили десять машин скорой помощи.
"Точных данных о количестве жертв нет", - сообщили в департаменте.
Позже там уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.
Во время пожара на борту лайнера были 100 человек. Пожарные продолжают бороться с огнем.
Отмечается, что пассажирский самолет при посадке не раскрыл шасси. Предварительно установлено, что пожар начался после приземления.