В Иране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

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Вторник, 19 марта 2019, 21:32

В столичном аэропорту Ирана, в Тегеране внутри самолета вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".

Самолет загорелся около 21:00 по местному времени. К нему направили десять машин скорой помощи.

"Точных данных о количестве жертв нет", - сообщили в департаменте.

Позже там уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Во время пожара на борту лайнера были 100 человек. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Отмечается, что пассажирский самолет при посадке не раскрыл шасси. Предварительно установлено, что пожар начался после приземления.

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Темы: пожар авиа Иран


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