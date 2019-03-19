Трамп решил признать Бразилию главным союзником за пределами НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень серьезно" рассматривает, какую поддержку могут оказать Соединенные Штаты Бразилии, чтобы она получила "привилегии НАТО".
Об этом он заявил перед встречей с бразильским президентом Жаиром Болсонаро в Белом доме во вторник, сообщает телеканал CNN.
"Мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос. Мы очень склонны сделать это. Отношения, которые сейчас у нас есть с Бразилией, никогда не были лучше", - сказал американский президент.
"Мы очень внимательно рассмотрим вопрос об этом, идет речь о НАТО, или о чем то другом, связанным с альянсом", - добавил Трамп, не уточнив деталей о статусе возможного сотрудничества Бразилии с альянсом.
Бразилия надеется, что при администрации Трампа сможет получить статус "основного союзника вне НАТО" - это значимый шаг, который облегчит стране закупки военного оборудования.
Уже после встречи на пресс-конференции Трамп заявил, что он назвет Бразилию "главным союзником за пределами НАТО".
Статус главного союзника вне НАТО США предоставляют странам из-за пределов блока, с которыми строят исключительно тесные стратегические и военные отношения.
Напоминаем:
- Болсонаро вступил в должность президента 1 января. Он - бывший капитан армии, которого критиковали за женоненавистничество, расистские и гомофобные высказывания. Болсонаро поддерживал громкие проамериканские и протрамповские взгляды на выборах в 2018 году. Его называют "Трампом тропиков".