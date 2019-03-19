Трамп решил признать Бразилию главным союзником за пределами НАТО

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Вторник, 19 марта 2019, 23:05

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень серьезно" рассматривает, какую поддержку могут оказать Соединенные Штаты Бразилии, чтобы она получила "привилегии НАТО".

Об этом он заявил перед встречей с бразильским президентом Жаиром Болсонаро в Белом доме во вторник, сообщает телеканал CNN.

"Мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос. Мы очень склонны сделать это. Отношения, которые сейчас у нас есть с Бразилией, никогда не были лучше", - сказал американский президент.

"Мы очень внимательно рассмотрим вопрос об этом, идет речь о НАТО, или о чем то другом, связанным с альянсом", - добавил Трамп, не уточнив деталей о статусе возможного сотрудничества Бразилии с альянсом.

Бразилия надеется, что при администрации Трампа сможет получить статус "основного союзника вне НАТО" - это значимый шаг, который облегчит стране закупки военного оборудования.

Уже после встречи на пресс-конференции Трамп заявил, что он назвет Бразилию "главным союзником за пределами НАТО".

Статус главного союзника вне НАТО США предоставляют странам из-за пределов блока, с которыми строят исключительно тесные стратегические и военные отношения.

Напоминаем:

  • Болсонаро вступил в должность президента 1 января. Он - бывший капитан армии, которого критиковали за женоненавистничество, расистские и гомофобные высказывания. Болсонаро поддерживал громкие проамериканские и протрамповские взгляды на выборах в 2018 году. Его называют "Трампом тропиков".

Европейская правда

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Темы: Трамп НАТО Бразилия США дипломатические отношения


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