В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток бывшего президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление работникам полиции".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа", - сказал Акимов.

Напомним: