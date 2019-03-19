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В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

Вторник, 19 марта 2019, 22:17
В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток бывшего президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление работникам полиции".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему засчитают, когда его задержали 18 числа", - сказал Акимов.

Напомним:

  • В Симферополе 18 марта российские силовики задержали Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что он якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на осмотр. Однако, по словам Мешкова, следов алкогольного или наркотического опьянения у него не обнаружили.
  • В конце февраля экс-президент Крыма Юрий Мешков раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за "измену" России во время аннексии полуострова.
  • Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.

Темы: судКрыманнексияарест
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