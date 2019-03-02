Варфоломей отказал пророссийской церкви в соборе для обсуждения ПЦУ

Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной Церкви Украины.

Как сообщает сайт РПЦ, так Варфоломей ответил на соответствующее обращение предстоятеля антиохийской православной церкви, которая не признает автокефалии ПЦУ.

В ответном письме Вселенский патриарх пишет, что в Константинополе "читали внимательно" письмо антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года.

"В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - отметил Варфоломей.

Он также добавил, что все другие новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквами.

"Великая святая церковь Христова, взирая в любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола в собрании миллионов верующих, к объятиям канонической церковью после того, когда они были вне ее несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные автокефальные церкви, которые утверждены тем же методом без православного собора или общего обсуждения с братскими автокефальными церквами, признаны в их положении всеми церквами, и имена их новых предстоятелей добавлены в диптих", - говорится в письме.

Как пишет издание "Церквариум", ранее глава Антиохийского патриархата обращался к Варфоломею с призывами обсудить "украинский вопрос" на Всеправославном уровне. С такой же просьбой обращались и другие автокефальные церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы - польская и чешская.

"Вселенский патриарх понимает, что идея с Всеправославным Собором в том формате, в котором он существует - утопическая и не может быть реализована. Поскольку каждая автокефальная церковь имеет право вето. Ни для кого не секрет, что РПЦ категорически против автокефалии Православной церкви Украины и поэтому она воспользуется своим правом вето так же, как светская власть РФ делает это в Совете безопасности ООН", - пишет издание.

Напомним: