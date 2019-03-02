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Индия и Пакистан возобновили обстрелы: есть погибшие и раненые

Суббота, 2 марта 2019, 11:15

Вследствие возобновления обстрелов между Индией и Пакистаном в спорной провинции Кашмир в субботу погибли не менее 6 гражданских лиц.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц Индии и Пакистана.

Отмечается, что еще 6 гражданских получили ранения.

Напомним:

  • 28 февраля в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном в Дели отменили ряд авиарейсов – не менее 14 украинцев не смогли вылететь вовремя.
  • 14 февраля в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли по меньшей мере 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
  • 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире – погибли двое пилотов и гражданский.
  • Посольство Украины в Индии призвало своих граждан воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

Украинская правда
Темы: Индия
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