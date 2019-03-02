Индия и Пакистан возобновили обстрелы: есть погибшие и раненые

Вследствие возобновления обстрелов между Индией и Пакистаном в спорной провинции Кашмир в субботу погибли не менее 6 гражданских лиц.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц Индии и Пакистана.

Отмечается, что еще 6 гражданских получили ранения.

Напомним: