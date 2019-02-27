Из-за конфликта с Пакистаном украинцев просят воздержаться от поездок в Индию

В результате конфликта Индии с Пакистаном граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

Об этом 27 февраля сообщает посольство Украины в Индии.

В связи с обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир,

Также рекомендации касаются индийских северных и западных штатов Панджаб и Химачал-Прадеш.

Кроме того, в случае возникновения обстоятельств, требующих консульского вмешательства, украинцев призвали немедленно обращаться в посольство.

В частности, с 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

Напомним: