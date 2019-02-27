Из-за конфликта с Пакистаном украинцев просят воздержаться от поездок в Индию

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Среда, 27 февраля 2019, 17:10

В результате конфликта Индии с Пакистаном граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

Об этом 27 февраля сообщает посольство Украины в Индии.

В связи с обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир,

Также рекомендации касаются индийских северных и западных штатов Панджаб и Химачал-Прадеш.

Кроме того, в случае возникновения обстоятельств, требующих консульского вмешательства, украинцев призвали немедленно обращаться в посольство.

В частности, с 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

Напомним:

  • Утром 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.
  • В то же время в Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире в среду, в результате чего погибли двое пилотов и гражданский.
  • Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
  • Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.
  • Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части.
  • Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты - и все, кроме одного, были вокруг Кашмира.

Украинская правда

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Темы: Индия Украина


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