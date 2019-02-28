Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за военного конфликта в Индии застряли украинцы

Четверг, 28 февраля 2019, 13:30

В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И.Ганди в Дели.

Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

В Департаменте консульской службы сообщили, что, по предварительным данным, в Дели находятся 14 украинцев, однако количество наших соотечественников может быть больше.

"Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников", - сообщили в консульской службе МИД. 

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, сейчас  консул из посольства Украины в Индии приехал в аэропорт и активно занимается вопросом помощи, в частности, решается вопрос о перебронировании билетов.

"Сейчас части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства – они решают вопросы обеспечения жильем, питания, транспорта. Все обеспечены питьевой водой. Мы в постоянном контакте, как с людьми, так и представителями авиакомпании", - сказал представитель МИД.

Погорельцев заверил, что "на произвол судьбы никто не покинут, и в ближайшее время все вернутся домой".

Ранее сообщалось, что из-за конфликта обе страны закрыли воздушное пространство. А ряд авиакомпаний, которые летают через Индию и Пакистан, стали менять маршруты полетов или отменять рейсы.

По данным Flightradar24, 28 февраля пакистанское воздушное пространство открыли для некоторых рейсов.

Также сообщалось, что из Пакистана вылетели несколько самолетов, однако неизвестно, есть ли на них пассажиры.

В то же время 4 самолета Thai Airways, которые движутся в Европу, решили лететь над Китаем вместо привычного маршрута над Индией и Пакистаном. 

Напомним:

  • Утром 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.
  • В то же время в Делизаявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире в среду, в результате чего погибли двое пилотов и гражданский.
  • Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
  • Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.
  • Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части.
  • Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты – и все, кроме одного, были вокруг Кашмира.
  • В результате конфликта Индии с Пакистаном граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

Украинская правда
Темы: ИндияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: