Из-за военного конфликта в Индии застряли украинцы

1385 просмотров
Четверг, 28 февраля 2019, 14:30

В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И.Ганди в Дели.

Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

В Департаменте консульской службы сообщили, что, по предварительным данным, в Дели находятся 14 украинцев, однако количество наших соотечественников может быть больше.

"Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников", - сообщили в консульской службе МИД. 

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, сейчас  консул из посольства Украины в Индии приехал в аэропорт и активно занимается вопросом помощи, в частности, решается вопрос о перебронировании билетов.

"Сейчас части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства – они решают вопросы обеспечения жильем, питания, транспорта. Все обеспечены питьевой водой. Мы в постоянном контакте, как с людьми, так и представителями авиакомпании", - сказал представитель МИД.

Погорельцев заверил, что "на произвол судьбы никто не покинут, и в ближайшее время все вернутся домой".

Ранее сообщалось, что из-за конфликта обе страны закрыли воздушное пространство. А ряд авиакомпаний, которые летают через Индию и Пакистан, стали менять маршруты полетов или отменять рейсы.

По данным Flightradar24, 28 февраля пакистанское воздушное пространство открыли для некоторых рейсов.

Также сообщалось, что из Пакистана вылетели несколько самолетов, однако неизвестно, есть ли на них пассажиры.

В то же время 4 самолета Thai Airways, которые движутся в Европу, решили лететь над Китаем вместо привычного маршрута над Индией и Пакистаном. 

Напомним:

  • Утром 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны.
  • В то же время в Делизаявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире в среду, в результате чего погибли двое пилотов и гражданский.
  • Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после того, как в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли как минимум 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.
  • Воздушные удары вдоль линии контроля (LoC), разделяющей пакистанские и индийские части Кашмира, произошли впервые после войны между двумя странами в 1971 году.
  • Индия и Пакистан претендуют на всю территорию Кашмира, но контролируют лишь его части.
  • Оба государства, имеющие ядерное оружие, со времен независимости от Британии в 1947 году трижды вели войну и имели ограниченные конфликты – и все, кроме одного, были вокруг Кашмира.
  • В результате конфликта Индии с Пакистаном граждан Украины призвали воздержаться от поездок в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Индия Украина


powered by lun.ua
По теме
Из-за конфликта с Пакистаном украинцев просят воздержаться от поездок в Индию 27 февраля 2019, 17:10
Пакистан сбил два военных самолета Индии 27 февраля 2019, 11:21
В Индии в результате теракта погибло 40 военнослужащих 15 февраля 2019, 02:15
Все новости
Главные новости
Кассиры, маникюрши и безработные: СМИ выяснили, кто финансирует "Батькивщину"
Годовщина "Стокгольма": "Нафтогаз" анонсировал взыскание активов "Газпрома" в новых странах
ЕС не накажет украинцев за решение КС, но на кону европейский шанс – МИД
В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО
Все новости
Фотопроект

10 невероятных фотографий-победителей фотоконкурса 2019 Sony World Photography Awards

здоровье

Микроволновка: польза или вред

психология

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів