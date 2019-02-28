Из-за военного конфликта в Индии застряли украинцы

В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в международном аэропорту им. И.Ганди в Дели.

Об этом сообщает Консульская служба МИД в Twitter.

В Департаменте консульской службы сообщили, что, по предварительным данным, в Дели находятся 14 украинцев, однако количество наших соотечественников может быть больше.

"Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников", - сообщили в консульской службе МИД.

У зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано низку авіарейсів у м/а ім. І.Ганді в Делі. Консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників. Питання - на контролі консульської служби. pic.twitter.com/oox6z1DIgp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 лютого 2019 р.

По словам директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева, сейчас консул из посольства Украины в Индии приехал в аэропорт и активно занимается вопросом помощи, в частности, решается вопрос о перебронировании билетов.

"Сейчас части украинцев уже удалось перебронировать билеты на послезавтра, возможно, удастся и другим. На место выехали еще два сотрудника консульства – они решают вопросы обеспечения жильем, питания, транспорта. Все обеспечены питьевой водой. Мы в постоянном контакте, как с людьми, так и представителями авиакомпании", - сказал представитель МИД.

Погорельцев заверил, что "на произвол судьбы никто не покинут, и в ближайшее время все вернутся домой".

Ранее сообщалось, что из-за конфликта обе страны закрыли воздушное пространство. А ряд авиакомпаний, которые летают через Индию и Пакистан, стали менять маршруты полетов или отменять рейсы.

По данным Flightradar24, 28 февраля пакистанское воздушное пространство открыли для некоторых рейсов.

Также сообщалось, что из Пакистана вылетели несколько самолетов, однако неизвестно, есть ли на них пассажиры.

В то же время 4 самолета Thai Airways, которые движутся в Европу, решили лететь над Китаем вместо привычного маршрута над Индией и Пакистаном.

Напомним: